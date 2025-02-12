Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


12 Şubat 2025 21:00
Kadro İçin Dilekçe Ne Zaman Verilir

Merhaba iyi günler dilerim. 6 Aralık 2022 yılından bu yana belediyede sözleşmeli personel olarak görev yapıyorum. Kadroya geçiş için dilekçeyi 6 Aralık 2025'ten itibaren mi vermem gerekiyor yoksa yıl atlayınca mı? Bilgi verebilirseniz çok sevinirim.


taylor123
Aday Memur
12 Şubat 2025 22:25

7 aralık 2025 te ver direk


canyrd
Aday Memur
12 Şubat 2025 23:45

Cevap için teşekkürler.


İzzetcan06
Aday Memur
13 Şubat 2025 00:06

22 Aralık 2022 sozlesmeli personelim ne zaman vereceğim kadro için yardımcı olur musunuz?

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Becayiş Tek Başlık Tüm KurumlarKadro İçin Dilekçe Ne Zaman Verilir4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa Eden 4b Büro Personeli 4b Mühendisliğe Başvurabilir mi?

Sözlük

topuklu ayakkabı 1 sevmediğin yemekler 1 ınvıncıble 1 dünya radyo günü 3 rabia naz vatan 1 tonlarca sebzeyi boş araziye dökmek 1 yansıma kelimeler 1 kartalkaya 1 rize 5 ısparta 1

Son Haberler

Görevden alınan belediye daire başkanı 8. dereceli bir kadroya atanabilir mi?13 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıİmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamasıZelenskiy'den savaşın sona ermesi için 'toprak takası' önerisiBakan Uraloğlu, İstanbul'da karla mücadele çalışmalarını inceledi

Editörün Seçimi

Yaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSUV araç önerisi?Peşinatsız ev alınır mı?1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL