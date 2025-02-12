Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


12 Şubat 2025 21:25
Tayinde Tabi olma

asker polis tayinde Kurum Avukatlarına mı tabi yoksa tam tersi mi


Ozge1917
Aday Memur
12 Şubat 2025 22:44

up

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimSGK da çalışan memur var miTarım ve Orman Bakanlığı 15 yıldır GYS sınavını mühendis ve veteriner hekimlere açmıyor(!)Hazine ve Maliye BakanlığıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzm Yrd Sınav Daveti AlanlarTayinde Tabi olmaTarım ve Orman Bakanlığı Şef , Memur ve Sayman Kadro Sınavına Girecekler Burada ToplanalımÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıÖzel sektör eş durumu tayini

Sözlük

coğrafi işaret 1 Evdeki en zehirli 3 eşya 2 sütçü imam 1 sevgilisiyle aynı evde yaşayan erkek 5 tadı tuzu kalmamak 2 antalyaspor 1 lobotomi 1 Tirşik Çorbası 1 manchester city 1 ayaklarını klozete sokmak 2

Son Haberler

Görevden alınan belediye daire başkanı 8. dereceli bir kadroya atanabilir mi?13 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıİmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamasıZelenskiy'den savaşın sona ermesi için 'toprak takası' önerisiBakan Uraloğlu, İstanbul'da karla mücadele çalışmalarını inceledi

Editörün Seçimi

Yaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSUV araç önerisi?Peşinatsız ev alınır mı?1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL