Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Şubat 2025 21:41
Proje Okulu ortaokul branşı idareci

Merhabalar

Bir okulda Türkçe öğretmeni olarak çalışıyorum. Daha öncesinde 4 yıl müdür yardımcılığı yaptım

Bünyesinde ortaokul bulunan bir imam hatip lisesine

(Proje okulu) müdür yardımcılığına başvuru yapabilir miyim

Mebbiste tercih ekranı açık ama il reddeder mi bilemedim

Şimdiden teşekkürler


Tonyukuk1991
Aday Memur
12 Şubat 2025 21:43

Proje okulu atama kılavuzunda şöyle bir hüküm mevcut


Tonyukuk1991
Aday Memur
12 Şubat 2025 21:45

Imam hatip liselerine müdür yardimcisi olarak görevlendirileceklerde bünyesinde

imam hatip ortaokulu bulunan kurumlarla sinirl olmak ve en az iki müdür yardimcisi

normu bulunmak sartyla müdür yardimclarindan birisinin ortaokul ögretmenleri

arasindan belirlenmesi esas alinacaktir.


bahçesaray
Şef
12 Şubat 2025 22:34
başvuru da engel yok, niye red etsinlerki
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