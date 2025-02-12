Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Şubat 2025 22:08
Şeflikten eski kadroya dönmek

Merhabalar. Şef olarak atandiğim ilçe evime cok uzak oldugu icin es durumu talebinde bilundum. Ama esimin ve evimin oldugu ilcede şef normu olmadigi icin basvurum reddedildi. Memur boslugu var. Memur olarak atanmak istesem calistigim yerdeki amirin muvafakati aranir mi ? Her sordugum kisi baska bisey soyluyo. Suan ucretsiz izindeyim. Nasil bir yol izleyebilirim? Lutfen bilgisi olan varsa yazsin.

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