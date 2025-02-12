Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Şubat 2025 22:29
proje okulu tayını için 1 yıllık tecrubemı aktarıyorum faydalı olabilir

öncelikle mesleğimde 20. yılım 15 ve üzerinde okulda en buyuk 2 ılımızde calıştım unıversite hayatı boyunca 1.liğe alışmış her gittiğim okulda zirvede yer alan biri olarak tanındım işimi ve öğrencilerimi sevmek bunda en önemli faktör oldu gelelım proje okullarına bir kere şu algı yanlış çok projemi hazırlarım zor mu hayır zor değil çalışkan bir öğretmensenız 40 dakıka dersın nasıl gectığını dahı anlamassınız çocuklar cok zekı ortaokul da çalışıyorum yıllık 1 proje en az 1 proje ısterler fazlası sana kalmış bu da zor bırsey değil öğrenciler zaten aktıf ıdare fazlaca belge ıstermı hayır normal okulda ne varsa o ekstra sınav analızı ıstenır o da her yerde var onun dışında proje okulunda çalışmak yorucu mu evet fazla yorucu okullar buyuk 8.30 16.30 nerdeyse 8 9 saat mesaı var hafta sonu kursuda var yanı aılene zaman ayıracaksan evli iseniz o iş zor onun dışında kucuk okullar gıbı değil sen zil çalıp derse gecene dek 10 dakıka yetmez öğretmenler odasında 2 3 dakıka anca durursun çoğu zaman vaktınde olmaz ben 1 yıl tecrube ettım ve kararım normal okula il içi tayın oldu hocam denedınız pişmanmısınız dersenız hayır çocuklar çok sevımlı ve gercekten akıllı 30 kısı varsa 99 100 luk hepsı aktıf bu konuda mesleki tecrubem arttı ama 20 koca yıldan sonra yordu genç öğretmenlerimize görevı bırakmak da lazım.


cevdet5934
Aday Memur
12 Şubat 2025 23:04
zirvede noktalama işaretleri kullanılmıyor mu hocam? Gözlerim kanadı.

avea11
Memur
12 Şubat 2025 23:40

Hocam çok yukarıdasınız ses gelmiyor aşağıya


Bote3434
Aday Memur
13 Şubat 2025 00:45

Ağrı Dağı zirvesi mi everet mi

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