Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Şubat 2025 22:40
ekys süresi

arkadaşlar 2023 ekys bu yıl kullanılabilir mi normalde 3 yıl kullanılır diye biliyorumda bu yılki ekys takviminden dolayı emin olamadım ???

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