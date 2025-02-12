Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Şubat 2025 22:57
1 Eylül 2023 görev başı eş durumu ne zaman

Merhabalar 2023 1 Eylül'de göreve başladık eşimde öğretmen 2026 Ağustos mazaret tayinina başvuru yapabilir miyiz. Genelde klavuzda 31 Eylül ya da 31 Aralık baz alınıyor. Ama bazı hocalar siz Ağustos ayında sözleşmeli olduğunuz için açılmaz diyor kimileri de Haziran temmuz gibi okul bilgileri günceller kadrolu görünüp yeni mebbis şifreniz verilir diyor bu konuda bilgisi olan var mı?

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