KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


13 Şubat 2025 00:44
SINAİ MÜLKİYET UZMAN YARDIMCILIĞI

Merhabalar , Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzman yardımcılığı için açılan başvuruya başvurmuştum, çok şükür mülakata çağrılmışım.Daha önce mülakata giren veya meslekle ilgili bilgisi olan var mı acaba ? Herhangi bir il bilgisi de yazılmamış ancak sanırım kurumun merkez binası Ankara'da olduğu için orada olacak kadro. Neye çalışılmalı ne yapılmalı bilgisi olan var mı acaba ?

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