Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Şubat 2025 02:04
Tanık olarak mahkemeye çağırılmak

Geçen hafta mahkemeden tebligat geldi, tanık sıfatıyla ağır ceza mahkemesine çağrılıyorum. Gidip adliyeden öğrenmeye çalıştım fazla bilgi vermediler fetö konusu deyip geçiştirdiler. Bu konu hakkında beni aydınlatabilecek kişiler olursa çok sevinirim. Malum konu hakkındaki açılan başlığı okudum içim karardı. Daha önce hiç bir şekilde ifadeye çağırılmadım disiplin soruşturmam bile yok.

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