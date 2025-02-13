Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Şubat 2025 09:39
Bir yılını doldurmamış kadrolu müdür yardımcısı mazeret tayini.

Öğretmen olarak giderse gittiği ilde yeniden yöneticiliğe başvuruda bulunabilir mi

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