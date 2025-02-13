Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Şubat 2025 10:01
MEB Personeline Ünvan Değişikliği Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çalışan ve teknik kadro bekleyen arkadaşlar; biliyorsunuz ki yapılan son sınavın üzerinden 4 yıl geçti. Bir sonraki sınavın ne zaman yapılacağı ile ilgili bir duyum alan var mı acaba?


VHKİ-MEB
Memur
13 Şubat 2025 10:14

Beklemedeyiz. Bu sene diye umuyoruz.


2ven
Şef
13 Şubat 2025 10:20

Umarım yapılır ama tasarruf anlayışı yüzünden yapacaklarını sanmam. Tasarruf senden benden yapılıyor malesef


adacgdm
Aday Memur
13 Şubat 2025 11:04

Yapılan sınavı da hakkıyla yapabilirler bundan sonra umarım. Harita Mühendisleri ve İnşaat Mühendisleri atanamadı geçen sınavda malum. O kadar çok ihtiyaç varken üstelik.


m.r_f
Şef
13 Şubat 2025 11:38

Son sınva 2020 yılında yapılmıştı, genel teammül 5 yılda bir yapıldığı yönünde. Yani bu yıl yapılmasını bekliyoruz. 2020 yılında Bakanlık duyurusunu yazan memur arkadaşla 2024 Kasım - Aralık gibi görüşmüştüm, "şu an herhangi bir çalışma yok" şeklinde cevap vermişti.


yakamoz0682
Şef
13 Şubat 2025 11:40

bu sene sınav açılacak..

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