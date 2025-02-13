Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Şubat 2025 11:37
Onaylanmış Ücretsiz İzin İptal Edilir mi?

Arkadaşlar ücretsiz izin başvurmuştum iznim onaylandı ayrılış için beklemedeyim ama şimdi bana erteleme durumumun olup olmadığı soruldu, acaba iptal edilme gibi bir durum olur mu? Personelin eksik olması buna engel sebep olur mu?

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