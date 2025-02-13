Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Şubat 2025 12:55
Öğretmenler dışında sözleşmeli büro personeli/avuklatrı vb eş durumu

merhabalar 3 hafta önce sözleşmeli personeller için sadece eş durumu dilekçesi almışlardı bu konu hakkında bakanlıga ulaşabilen veya bir şey öğrenen var mı ?


NUR GÜLÖZ
Aday Memur
13 Şubat 2025 13:41

gelişme yok henüz


NUR GÜLÖZ
Aday Memur
13 Şubat 2025 13:42

tg grubu var gelin isterseniz

Toplam 2 mesaj

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