Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


13 Şubat 2025 12:59
Doktorasını başka okulda yapmak isteyen arş. gör. engellenebilir mi?

Ders dönemini tamamlamış ve uzmanlaşmak istediği alanda danışman bulmuş birini varsayalım. Bu kişi 33a kadrosuna tâbi, doktorasını başka okulda tamamlaması durumunda, kadrosunda sıkıntı çıkarılabilir mi?

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