Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


13 Şubat 2025 13:50
AÇIKTAN ATAMA USULÜ
Herkese iyi günler arkadaşlar Uzman Çavuşluktan belediyeye açıktan atamaları hakkında bilgi sahibi olan geçen bu konuların içinde olan varsa yazabilir mi acaba

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