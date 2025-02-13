Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Şubat 2025 14:10
izmir becayiş tıbbi sekreter

4b tıbbi sekreterim . izmir verilir. niğde nevşehir konya alınır. ilgilenen var mı

Çok Yazılan Konular

Çkys ye DüşmeÜnvan değişikliği (bilen yazsın)1.basamaktaki teşvik ödeme sorunu6 Mart 2006 657/4b ve 2025 ocak 14 emeklilikLisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !İstifa Sonrası Atama bekleyenlerSorularınızı yanıtlıyorum.Sağlık çalışana hakaret bilenÖzelde hemşirelik..iller arası tayin

Sözlük

dünya radyo günü 3 sözlüğü aldatmak 2 Galatasaray'ın üzerine oynanan oyunlar 3 Birinin gülüşüne sinir olmak 4 ege denizindeki deprem fırtınası 3 Allah ismi yerine Tanrı kelimesini kullanmak 1 rabia naz vatan 1 Evdeki en zehirli 3 eşya 2 şetaret 1 sümerliler 2

Son Haberler

Avrasya Tüneli ekonomiye 1,5 milyar dolar katkı sağladıAile İletişim Atölyeleri faaliyete geçiriliyorMemur ve sözleşmeli personele 'Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi' kamu zararı sayıldıTürkiye ile Pakistan arasında 24 anlaşma imzalandı1000 aile sağlığı merkezi açılacak

Editörün Seçimi

Yaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi?Peşinatsız ev alınır mı?1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL