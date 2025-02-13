Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


13 Şubat 2025 14:20
Eş durumu

Kolay gelsin 8 senelik Uzman çavuşum 2023 Temmuz ayında garnizon sürem doldu ve doğuya atamam yapıldı eşim 112 Acil Çağrı Merkezinde kadrolu çağrı alıcı olarak görev yapmakta bana tabi olarak eşiminde ataması yapıldı eşimin ünvanı VHKİ eyimin görevde yükselme sınavı var şeflik kadrosuna geçerse bulunduğumuz ilde kadrosu yok tekrar atama görecek bende eşimle birlikte atama görürmüyüm bu konu ile alakalı bilgisi olan var mı

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