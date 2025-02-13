Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Şubat 2025 14:23
4A sözleşmeli sağlık personelinin istifası

Merhaba arkadaşlar. Sağlık bakanlığında 4A sözleşmeli sağlık personeli olarak 112de çalışıyorum. İşimin zorluğu sebebiyle bazı sağlık problemleri yaşamaya başladım (strese bağlı huzursuz bağırsak vs.) Bu sebeple sözleşmemi feshetmek niyetindeyim. Sözleşmemin feshinden sonra sağlık dışı başka bir sözleşmeli pozisyona geçmek için belirlenen süre 6 ay mı 1 sene mi bilen birisi cevaplarsa sevinirim. İnternette çelişkili sonuçlar çıkıyor.


birhemsirebiratt
Aday Memur
13 Şubat 2025 16:21

Ne gibi zorlukları var


ÇayUstası
Aday Memur
13 Şubat 2025 16:29

Net olarak 1 yıldır. Kaynak olarak aktif sözleşmeli personel ilanlarına bakabilirsiniz


qwerty546
Aday Memur
13 Şubat 2025 16:37

Sağ olun

ÇayUstası, 7 saat önce

Net olarak 1 yıldır. Kaynak olarak aktif sözleşmeli personel ilanlarına bakabilirsiniz


qwerty546
Aday Memur
13 Şubat 2025 16:38

Kanlı, kavgalı, geceli gündüzlü zor bir iş. Herkesin harcı değil

birhemsirebiratt, 7 saat önce

Ne gibi zorlukları var


serhado mercado
Aday Memur
13 Şubat 2025 17:37

idare etmeye bak yapabilirsen terapi almaya bak, işsizlik en kötü seçenek


lDeimosl
Genel Müdür
13 Şubat 2025 19:22

Farklı ünvanda bekleme şartı yok.


malikane.1999
Şube Müdürü
13 Şubat 2025 22:14
Farklı ünvanda bekleme şartı yok yanlış yönlendirmeyelim. Mesela şuan istifa edip düz büro memurluğuna veya infaz koruma memurluğuna veya zabıta alımına vs geçebilir. Puanın yüksekse kesinlikle zabıta olsun bu arada
ÇayUstası, 7 saat önce

Net olarak 1 yıldır. Kaynak olarak aktif sözleşmeli personel ilanlarına bakabilirsiniz


malikane.1999
Şube Müdürü
13 Şubat 2025 22:16
Hocam meslekten ayrılmayadabilirsiniz rapor alın kendinizi geri hizmete çektirin kkm ye veya il ambulans başhekimliğin de depocu falan olun mecbur yapmak zorundalar sağlık sorunu olan herkes istasyonda durmak zorunda değil
qwerty546, 7 saat önce

Kanlı, kavgalı, geceli gündüzlü zor bir iş. Herkesin harcı değil

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