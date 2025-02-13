4A sözleşmeli sağlık personelinin istifası

Hocam meslekten ayrılmayadabilirsiniz rapor alın kendinizi geri hizmete çektirin kkm ye veya il ambulans başhekimliğin de depocu falan olun mecbur yapmak zorundalar sağlık sorunu olan herkes istasyonda durmak zorunda değil

Hocam meslekten ayrılmayadabilirsiniz rapor alın kendinizi geri hizmete çektirin kkm ye veya il ambulans başhekimliğin de depocu falan olun mecbur yapmak zorundalar sağlık sorunu olan herkes istasyonda durmak zorunda değil