Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan



Becayiş istiyor
13 Şubat 2025 14:46
4b sözleşmeli memur engelli raporu

Merhaba,

4b li 9 aylık merkez teşkikatında sözleşmeli memurum sağlık sebebiyle yüzde 40 engelli raporu almam halinde yer değişikliği talebinde bulunabilir miyim. Bulunan arkadaşlar varmı bu konuda fikir ve tecrübelerinizi beklyiyorum.

Çok Yazılan Konular

Becayiş Tek Başlık Tüm KurumlarKadro İçin Dilekçe Ne Zaman Verilir4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa Eden 4b Büro Personeli 4b Mühendisliğe Başvurabilir mi?

Sözlük

karadeniz 1 Allah ismi yerine Tanrı kelimesini kullanmak 4 musalla 1 Birinin gülüşüne sinir olmak 7 coğrafi işaret 1 Zerengökçe 3 berat kandili 4 orhan veli kanık 1 telafisi olmayan şeyler 2 feleğin çemberinden geçmek 1

Son Haberler

Şoförün bayıldığı özel halk otobüsünü yolcu durdurmaya çalıştıFenerbahçe, Belçika'ya avantajla gidiyorEylem Tok'un avukatından iade sürecinin durdurulması talebiAdana Demirspor'un cezası belli olduEğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Editörün Seçimi

Yaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi?Peşinatsız ev alınır mı?1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL