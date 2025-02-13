Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Şubat 2025 15:45
Doğum İzni

Arkadaşlar merhaba, milli eğitimde sözleşmeli memur olarak çalışıyorum. Sözleşmeli olduğum için doğum yaptıktan sonra ücretsiz izin alabiliyor muyum ? Yardımcı olur musunuz?

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