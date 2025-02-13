Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Şubat 2025 15:53
İstek dışı 21 saat üstü görevlendirme

Arkadaşlar merhaba, kendi okulumda 12 saat ders var. Ders tamamlama için 21 saat üstü ders istemiyorum diye belirtmeme rağmen başka bir okuldan da 16 saat ders vermişler. Milli eğitimle konuştuğumda ihtiyaç var gireceksin diyorlar. 21 saat üstü girmek istemiyorum diye dilekçe verirsem iptal olur mu?


avea11
Memur
13 Şubat 2025 16:02

Olu hocam, 21 saat üstüne girmek zorunda değilsiniz


Elteacher01
Aday Memur
13 Şubat 2025 16:13

Hocam peki bu dilekçeyi görevlendirildiğim okula mı yoksa milli eğitimime mi vermeliyim?

avea11, 7 saat önce

Olu hocam, 21 saat üstüne girmek zorunda değilsiniz

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