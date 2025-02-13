Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Şubat 2025 16:25
Kışkırtıcı yorumlar

Sayın editör

Laf atmak, sataşmak, tahrik etmek, fetöcü bilmem ne diye yaftalamak için yorum yazanların birlik ve beraberliğimize pusu kurmaya çalışanların da forumdan kalıcı olarak uzaklaştırılması, buranın Emniyete yakışır ciddiyette bir forum haline getirilmesi için gereğini

Arz ederim.


swat3410
Editor
13 Şubat 2025 16:27

Sizce sıkıntılı olduğunu değerlendirdiğiniz yorumlar söz konusu olduğunda bana link belirtmek sureti ile mesaj gönderirseniz mutlaka değerlendiririm.

Kolaylıklar diliyorum, Allah korusun


Patron El Patrona
Memur
13 Şubat 2025 16:38

Takip ettim sağolun. Allah, hak için halk için görev yapan herkesi korusun.

swat3410, 7 saat önce

Sizce sıkıntılı olduğunu değerlendirdiğiniz yorumlar söz konusu olduğunda bana link belirtmek sureti ile mesaj gönderirseniz mutlaka değerlendiririm.

Kolaylıklar diliyorum, Allah korusun


Salih Bozok
Aday Memur
13 Şubat 2025 16:56

Mesleğimizin iyi yanları diye başlık açıp kendini tatmin etmeye çalışıp zort olunca editöre burada dilekçemi yazmaya başladın : ))))

İçeriği hakaret , tehdit olmadığı sğrece düşünce özgürlüğü kapsamında herkes istediğini yazar

Anayasal hakları öğren ondan sonra trollük yaparsın


memuraday-y
Şube Müdürü
13 Şubat 2025 17:09

Hak için halk için sözü hoşuma gitti, sizi tebrik ederim.

Patron El Patrona, 7 saat önce

Takip ettim sağolun. Allah, hak için halk için görev yapan herkesi korusun.


Petkov34
Aday Memur
13 Şubat 2025 17:23

Balon atmaya da yasak gelsin forumda çok baloncu üflemeci var


gulyabani.10
Aday Memur
13 Şubat 2025 18:18
başta sen olmak üzere..
Petkov34, 6 saat önce

Balon atmaya da yasak gelsin forumda çok baloncu üflemeci var


Patron El Patrona
Memur
13 Şubat 2025 19:37

Kışkırtıcı içerikten editöre bildirdim. Uygun görürse gereğini yapacaktır.

Salih Bozok, 6 saat önce

Mesleğimizin iyi yanları diye başlık açıp kendini tatmin etmeye çalışıp zort olunca editöre burada dilekçemi yazmaya başladın : ))))

İçeriği hakaret , tehdit olmadığı sğrece düşünce özgürlüğü kapsamında herkes istediğini yazar

Anayasal hakları öğren ondan sonra trollük yaparsın


Salih Bozok
Aday Memur
13 Şubat 2025 19:42

Aferin sana : ))))

Patron El Patrona, 4 saat önce

Kışkırtıcı içerikten editöre bildirdim. Uygun görürse gereğini yapacaktır.

Toplam 8 mesaj

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