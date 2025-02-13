Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Şubat 2025 16:52
Karı-kocanın polis olması durumunda lojman süresi

Hayırlı kandiller arkadaşlar, bu lojman süresiyle alakalı bir sorum olacak, 2 eş de polis olunca lojman süresi tek hak olarak 5 yıl mı oluyor, yoksa 5+5 kullanılabiliyor mu, var mı bilgisi olan ?


reddblackk
Aday Memur
13 Şubat 2025 16:53
bırakın da tek maaşlı adamlar geçsin otursun

Cancan001
Aday Memur
13 Şubat 2025 16:54

Aile olarak başvurduğunuz için sadece 5 yıl oturabilirsiniz


dgn27
Aday Memur
13 Şubat 2025 16:58

Tek maaşlı olanlara ekstra bir maaş daha versinler senin mantığına göre

reddblackk, Dün
bırakın da tek maaşlı adamlar geçsin otursun
Toplam 3 mesaj

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