KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


13 Şubat 2025 16:56
Msb-harita genel müdürlüğü

Harita genel müdürlüğü mühendis alımı için sınava girmeye hak kazandım. Bu kurum hakkında ve sınavlar hakkında bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

Çok Yazılan Konular

İİBF taban puan tahminleriMütercim kadrosunda atananlar tercümanlık yapmak zorunda mı?Göç idaresi büro personeli alımıRüyamda KPSS sonucumu gördüm.Tüketici Hakem Heyeti Raportörü hakkında bilgiKit 3 yıl yasağı kapsamıKPSS lisansZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Memurlukta neden bu kadar mobing var2024/ 2 merkezi atama Türkşeker

Sözlük

orhan veli kanık 1 feleğin çemberinden geçmek 1 Evdeki en zehirli 3 eşya 2 berat kandili 4 Haylayf 14 Bugün olanlar 4 Dehidrasyon 1 ısparta 3 güne bir söz bırak 2 sümerliler 3

Son Haberler

Şoförün bayıldığı özel halk otobüsünü yolcu durdurmaya çalıştıFenerbahçe, Belçika'ya avantajla gidiyorEylem Tok'un avukatından iade sürecinin durdurulması talebiAdana Demirspor'un cezası belli olduEğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Editörün Seçimi

Yaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi?Peşinatsız ev alınır mı?1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL