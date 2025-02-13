Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Şubat 2025 16:59
Yeşil pasaport başvuru süreci

3/1 oldum. Şimdi ne yapcam süreç nasıl oluyor.


bersan_42
Şef
13 Şubat 2025 21:48
form dolduruyorsunuz(bilgisayardan) . il milli eğitime onaylatıyorsunuz. yeşil pasaport işlemlerini yapan nüfus dairesine gidiyorsunuz.

bersan_42
Şef
13 Şubat 2025 21:49
kimlere çıkarılacaksa başvuru esnasında orda olmaları gerekiyor

Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
13 Şubat 2025 23:06

Teşekkürler. Formu nerden bulabilirim.

bersan_42, 1 saat önce
form dolduruyorsunuz(bilgisayardan) . il milli eğitime onaylatıyorsunuz. yeşil pasaport işlemlerini yapan nüfus dairesine gidiyorsunuz.
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