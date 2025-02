"Proje" Kelimesinden Tiksindirdiler.

Arkadaşlar son yıllarda dilimize pelesenk olan bir kelime "proje". Maşallah bütün bakanlıklar her "proje"sini önce okullar üzerinde deniyor. 2 günde bir yeni yeni projeler çıktığı yetmezmiş gibi bir de illerde valiler, il müdürleri kendi fikrinden çıkma projelerle okullarda proje uygulatıyor. Tübitak, Teknofest, e-twinning zaten her okulda artık zorunludur hale getirilmiş. Bunlar yetmiyormuş gibi ailemle etkinlik yapıyorum projesi, yaşam becerileri projesi, dilimizin zenginlikleri projesi, sağlıklı besleniyorum projesi, mavi okul projesi... Bir defa uygulandı mı daha da kalkmıyor zaten ve her yıl yenileri ekleniyor. Bunları çıkaran kişiler şunu hiç düşünmüyor mu acaba? Öğretmen-idareci bu kadar "proje"yle uğraşmaktan nasıl ders işleyecek nasıl asıl işini yapacak. Oturduğu koltuktan, odasından "proje" üreten yöneticiler bunlarin nasıl uygulanabileceğini de düşünüyorlar mı acaba. Gerçekten artık bezdirdiniz.