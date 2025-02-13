Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Şubat 2025 17:03
"Proje" Kelimesinden Tiksindirdiler.

Arkadaşlar son yıllarda dilimize pelesenk olan bir kelime "proje". Maşallah bütün bakanlıklar her "proje"sini önce okullar üzerinde deniyor. 2 günde bir yeni yeni projeler çıktığı yetmezmiş gibi bir de illerde valiler, il müdürleri kendi fikrinden çıkma projelerle okullarda proje uygulatıyor. Tübitak, Teknofest, e-twinning zaten her okulda artık zorunludur hale getirilmiş. Bunlar yetmiyormuş gibi ailemle etkinlik yapıyorum projesi, yaşam becerileri projesi, dilimizin zenginlikleri projesi, sağlıklı besleniyorum projesi, mavi okul projesi... Bir defa uygulandı mı daha da kalkmıyor zaten ve her yıl yenileri ekleniyor. Bunları çıkaran kişiler şunu hiç düşünmüyor mu acaba? Öğretmen-idareci bu kadar "proje"yle uğraşmaktan nasıl ders işleyecek nasıl asıl işini yapacak. Oturduğu koltuktan, odasından "proje" üreten yöneticiler bunlarin nasıl uygulanabileceğini de düşünüyorlar mı acaba. Gerçekten artık bezdirdiniz.


majesteleri7
Daire Başkanı
13 Şubat 2025 17:51

Bence okullarda proje öğretmeni olmalı sadece okulun proje işlerine bakmalı.Bu projeler de ne hikmetse hep miğfer branşlara yüklenir hadi matematikçi,koş fenci,bastır türkçeci,yürü sosyalci,tarihçi?sen ne yapacaksın ben tebliğ ettim işte işim bu.peki diğer hocalar?ha onlar olmaz hocam ya onlarla alakalı değil pek


Mavihindistancevizi
Aday Memur
13 Şubat 2025 18:06

Kesinlikle katılıyorum, avrupa birligi uyum surecinden kalan miras , avrupa birligine de giremedik ne ise yaradi, ogrenci araştırıp gelsin yok proje yapsınlar abuk subuk işler.

Bizim ulkemiz projelik Bi ülke degil, sanki ulkedeki tüm cocuk nüfusu 500 bin kisiymis gibi davraniyorlar.

Proje olacaksa okul günü 3 yada 4 e düşürülmeli

Not : öğretmen degilim ,öğretmenleri de sevmem tamamen eğitim sisteminin verimini arttırmak için gerekli bir yontemden bahsediyorum

Bu ülkede ancak klasik eğitim olur. Yapılacak ekstra tek şey ders öncesi çalışma kağıdı vermek olmali

Sanki bir de proje yapılıyor da noluyo TÜBİTAK'a yine dua okuyan çeşme gidiyo hahahhahahahahhahahahahhahaha

Maddi manevi öğrenciyi veliyi öğretmeni yoran Bi şey


Velocıraptor
Genel Müdür
13 Şubat 2025 18:20

valla az yazmışsın. gene başladılar! sabah erken kalkan bir proje uydurup gönderiyor!

çoğu zaten yapılan boş beleş şeyler!

tek dertleri rakam! tek dertleri şekil şükül !

vallahi yıldık proje saçmalıklarından. yok mu hop diyebilecek cesur bir yönetici yahu !


zaytung41
Şef
13 Şubat 2025 19:44

Bir de işin tuhafı hep belli branşlara yıkılıyor işler. Matematik Fen Türkçe İngilizce Sosyal özellikle bunlar. Sanki sınıf öğretmeni, resim öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni, bilişim, rehberlik öğretmeni aynı mesleği yapıp aynı maaşı almıyor. Branşım fen bilimleri tekrar şansım olsa bu mesleği değil ama bu branşı seçmezdim.


berkaydal
Şef
13 Şubat 2025 20:58

Yapmayın. Ben yapmıyorum.


bahçesaray
Şef
13 Şubat 2025 21:29
bazı arkadaşlar bu okullara gitmek için yırtınıyorlar,ilginç değil mi

okuryazar3
Müsteşar
13 Şubat 2025 21:37

Proje zihniyetten proje beklenir:)Yahu çocuğun elinde tembelfon ,evde tembellizyon 7/24 dombastikk staylla naaaber kankyy stili söz sağanağında bana diyor ki ulu böyyükten de böyyük meeeeeb dilimizin zenginlikleri,Türkçeyi düzgün kullanma eğitimi ver!Hade ordan 2L..Sanki Türkçeyi ben çok iyi kullanıyorum:))

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