Laborant ve Veteriner Sağlık

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Tarım bakanlığı koruyucu giyimTarım ve Orman Bakanlığı 15 yıldır GYS sınavını mühendis ve veteriner hekimlere açmıyor(!)SGK da çalışan memur var miHazine ve Maliye BakanlığıÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak BirimiTayinde Tabi olmaTarım ve Orman Bakanlığı Şef , Memur ve Sayman Kadro Sınavına Girecekler Burada ToplanalımÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzm Yrd Sınav Daveti AlanlarÖzel sektör eş durumu tayini
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Yaşadığınız en kötü mobbing neydi?Karakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi?Peşinatsız ev alınır mı?1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL