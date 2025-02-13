Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Şubat 2025 18:59
Memurken başka kurumda zorunda staj yapılır mı?
Zorunlu Mühendislik stajım var mesai saatleri dışında yapmak istiyorum engel olur mu? (Tds acilde çalışıyorum) Bilgisi olan kimseyi bulamadım

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