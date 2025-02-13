KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


13 Şubat 2025 19:10
tsk dış kaynak astsubaylikta tüm aşamalar geçtikten sonra ne zaman eğitime çağrı oluyor tahmini
fabrikada çalışıyorum tahmini süre benim için önemli, asil/yedek kazandığımız belli olduktan kaç gün sonra katılmamız gerekiyor yani bu eğitim intibak süreci bu yılın hangi aylarına denk gelir cevaplarsanız sevinirim

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