tsk dış kaynak astsubaylikta tüm aşamalar geçtikten sonra ne zaman eğitime çağrı oluyor tahmini

fabrikada çalışıyorum tahmini süre benim için önemli, asil/yedek kazandığımız belli olduktan kaç gün sonra katılmamız gerekiyor yani bu eğitim intibak süreci bu yılın hangi aylarına denk gelir cevaplarsanız sevinirim

fabrikada çalışıyorum tahmini süre benim için önemli, asil/yedek kazandığımız belli olduktan kaç gün sonra katılmamız gerekiyor yani bu eğitim intibak süreci bu yılın hangi aylarına denk gelir cevaplarsanız sevinirim