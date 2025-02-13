Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Şubat 2025 20:08
2025 iller arası ayrılış tarihi

Merhaba özlük birimi görüştüm çkys düşmüşüm belgelerde atanma tarihi 11.02.2025 yazıyor 30 gün ayrılış süresi bu tarihten itibaren mi sayılıyor

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