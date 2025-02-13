Afyon hakkında

merkez de lojman hiç yok. ilçeleri bilmiyorum ama genellikle ilçelerinde emniyet binası üstü lojman olur, tabi boşluk da lojmanda ona göre olur. sağlık 2 tane özel hastane, 1 devlet, 1 de üniversite hastanesi vardır. sosyal hayat ise pek yoktur. ne de olsa küçük bir şehir.

merkez de lojman hiç yok. ilçeleri bilmiyorum ama genellikle ilçelerinde emniyet binası üstü lojman olur, tabi boşluk da lojmanda ona göre olur. sağlık 2 tane özel hastane, 1 devlet, 1 de üniversite hastanesi vardır. sosyal hayat ise pek yoktur. ne de olsa küçük bir şehir.