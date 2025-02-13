Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Şubat 2025 20:56
Afyon hakkında
Afyon hakkında çalışma koşulları ve şehrin imkanları durumu hakkında bilgi verebilecek var mı

sakinkral
Aday Memur
13 Şubat 2025 21:00
afyon merkez p.m.a. çakma 12/36 , şubeler bildiğin gibi. 2 tane AVM si var. Kiralar ülke geneli ile aynı (yüksek) merkez için konuşuyorum

Karalastik
Aday Memur
13 Şubat 2025 21:02
sağlık ve sosyal durumu nasıldır. birde lojman durumu nedir
sakinkral, 2 saat önce
afyon merkez p.m.a. çakma 12/36 , şubeler bildiğin gibi. 2 tane AVM si var. Kiralar ülke geneli ile aynı (yüksek) merkez için konuşuyorum

sakinkral
Aday Memur
13 Şubat 2025 21:05
merkez de lojman hiç yok. ilçeleri bilmiyorum ama genellikle ilçelerinde emniyet binası üstü lojman olur, tabi boşluk da lojmanda ona göre olur. sağlık 2 tane özel hastane, 1 devlet, 1 de üniversite hastanesi vardır. sosyal hayat ise pek yoktur. ne de olsa küçük bir şehir.
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