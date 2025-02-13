Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


13 Şubat 2025 21:02
696 Sgk Ünvanı Harici Bir Görevde Çalışmak

Merhaba arkadaşlar, eşim 696 KHK lı olarak bir hastanede çalışıyor. İşe girişi Temizlik personeli ancak 10 yıldır veri giriş personeli olarak çalıştırılıyor. Sigorta girişlerindeki ünvanı değiştirmek mümkün mü? Mahkeme yoluna gidip bir sonuç elde edebilen var mı?

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