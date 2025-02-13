Cimer Yarı zamanlı/esnek/uzaktan çalışma vb başvuru

konuyla ilgili cimer başvurum aşağıdaki gibidir.

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günümüzde teknolojinin bu kadar geliştiği, yapay zekanın etkin olarak kullanılmaya başlandığı bu dönemde halen gerek kamu da gerek özel sektör de kirtasiye kalabalığı devam etmektedir. birçok işlem elektronik ortamda rahatlıkla yapılırken halen fiziki evrak ile işlemler yapılmakta kağıt ve emek zaman kaybına yol açmaktadır. ayrıca kurumların aydınlatma, ısıtma, soğutma, yemek, servis gibi birçok alanda harcadığı para dahil birçok alanda tasarruf yapılması elzemdir.bu bağlamdakamuda ve özel sektörde yarı zamanlı çalışma, esnek çalışma, uzaktan çalışma ve çalışma saatlerinin kısaltması, çalışma günlerinin haftada 3,4 güne indirilmesi gibi konularda ne tür bir çalışma yapılmaktadır? özellikle yarı zamanlı çalışma kapsamının genişletilmesi ve çocuğun ortaokul çağına gelene kadar esnek çalışma,/yari zamanli calismanin önünün açılması yönünde çalışma yapılmasını, bu konuda kanun değişikliği yapılması ve yonetmelik çıkarılmasınıçalışma bakanlığından, maliye bakanliğından ve diğer ilgili kurumlardan talep ediyorum"