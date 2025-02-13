Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Şubat 2025 22:25
Toplu Kadro

2022 yılında atanıp 1 yılım dolmasına müteakip ( 3+ 1 iken ) toplu kadro ile kadro aldım. Tayin istemek için 2 yılı doldurmam mı gerekiyor yoksa 3+1 dolması mı lazım ¿

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