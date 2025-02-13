Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


13 Şubat 2025 22:46
Astasak adp punları kaçla kapatır

Astasak bu dönem hava personel kara ikmal. Kara komando kara muhimmat gibi sınıflar kaç adp ile kapatır tahminleriniz nelerdir yardımcı sınıf adp ile. Muharip sınıf adp sı kaç olur tahmini


Kerimrk52
Aday Memur
13 Şubat 2025 22:47

Önlisans bölümünden

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