KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


13 Şubat 2025 22:46
Harita Mühendisleri

Merhaba arkadaşlar , bu dönem veya daha öncesinde atanan harita mühendisi arkadaşlar atandığınız kurum hakkında bilgi verebilir misiniz?Özellikle yoğunluk , işleyiş hakkında tecrübelerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum.

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