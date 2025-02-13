İleride diplomat olmak istiyorum

Herkese selamlar, iyi akşamlar diliyorum.

Lise 11. sınıf öğrencisiyim ve ileride diplomat olmak istiyorum. Öncelikle, bugün "diplomat olacağım" demekle yarın hemen diplomat olunamayacağını biliyorum. Bu mesleğin ne kadar zor ve sorumluluk gerektiren bir iş olduğunu, kültürlü olmayı, güçlü bir hitabet yeteneğine sahip olmayı, yabancı dilleri anadil seviyesinde konuşmayı gerektirdiğini araştırmalarım sayesinde az çok kavradım.

Bu konuda öğretmenlerime danışıyorum, ancak "torpilin yoksa olamazsın" gibi söylemlerle karşılaşıyorum. Fakat bunların hiçbiri umurumda değil; çabalarsam başaracağıma inanıyorum. Önümde uzun bir yol var ve bu süreçte zamanımı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Kendimi geride hissediyorum ama şu andan itibaren bunu düzeltebilirim.

Bu nedenle şimdiden diplomasiye hazırlanmak istiyorum. Bunun için önerileriniz var mı? Örneğin:Hangi yabancı dilleri öğrenmeliyim(2 tane)?Hangi kitapları okumalıyım?Hangi kaynakları takip etmeliyim?Hangi üniversitede, hangi bölümü okumalıyım?Hangi dersleri aksatmamalıyım?

Bu gibi daha çoğaltılabilir bu tavsiyeler

Amacım, ülkeme hizmet etmek ve yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek. Bu bilinci şimdiden kendime aşılamak istiyorum.

Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Eğer anlaşılmayan,aklınıza takılan bir yer varsa açıklamaya hazırım.