Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Şubat 2025 23:02
Zorunlu hizmet süresi 20 yıl mı oldu?

Tecrübeli şefler 5 yıllık memurum PBS Dr zorunlu hizmet süresi 20 yıl gösteriyor konu hakkın da bilgisi olan var nı? Zorunlu hizmet süresi 10 yıl değil mi?


Türkçü07
Şube Müdürü
13 Şubat 2025 23:11
10 yılda askerlikten muaf oluyorsun ve +10 gün izin ekleniyor, 20 yıl parasız emeklilik için zorunlu süre
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