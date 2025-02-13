iBB de çalışan arkadaşlar var mı?

Merhaba. genel bir bilgilendirme yapabilecek olan var mı? uzak bir ilçesinde yaşıyorum İstanbul'un. bilgisayar işletmenliğine başvurdum. gelir mi gelmez mi bilmiyorum. tüm görevlendirmeler saraçhaneye mi olur sizce? servis imkanı ve diğer ek koşulları nasıldır? genel olarak önerir misiniz? bşr bakanlık ilanı geldiğinde pişman olmaktan çekiniyorum.

Merhaba. genel bir bilgilendirme yapabilecek olan var mı? uzak bir ilçesinde yaşıyorum İstanbul'un. bilgisayar işletmenliğine başvurdum. gelir mi gelmez mi bilmiyorum. tüm görevlendirmeler saraçhaneye mi olur sizce? servis imkanı ve diğer ek koşulları nasıldır? genel olarak önerir misiniz? bşr bakanlık ilanı geldiğinde pişman olmaktan çekiniyorum.