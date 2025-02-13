Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


13 Şubat 2025 23:11
iBB de çalışan arkadaşlar var mı?
Merhaba. genel bir bilgilendirme yapabilecek olan var mı? uzak bir ilçesinde yaşıyorum İstanbul'un. bilgisayar işletmenliğine başvurdum. gelir mi gelmez mi bilmiyorum. tüm görevlendirmeler saraçhaneye mi olur sizce? servis imkanı ve diğer ek koşulları nasıldır? genel olarak önerir misiniz? bşr bakanlık ilanı geldiğinde pişman olmaktan çekiniyorum.

Sengul1
Aday Memur
14 Şubat 2025 00:09
Görevlendirmeler ek hizmet binalarında da olabilir pişman olmazsın maaşı çok iyi şartları da

657abc657
Memur
14 Şubat 2025 00:36
hocam Silivri'de yaşıyorum da en yakın nerede olabilir görevlendirme? bakanlık alımlarını beklemek risk olur benim için inşallah gelir anlattığınız gibiyse
Sengul1, 6 saat önce
Görevlendirmeler ek hizmet binalarında da olabilir pişman olmazsın maaşı çok iyi şartları da
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