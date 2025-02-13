KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


13 Şubat 2025 23:11
Pomem kazanma olasılığı

Merhaba ben pomeme 5 kez girdim kaybettim sonrasında bu dönem spora çalışmadım aksilik ve cezayla 48 sn yaptım yani 60 puan aldım kpss puanımda 65 Lisans erkeğim sizce sözlüden 70 alsam yani sınır puanını alsam okulu kazanır mıyım?


zaMqi
Memur
13 Şubat 2025 23:43

5 Kere deneyip 5. denemesinde kazanan biri olarak şunu söyleyebilirim ki (tamamen benim fikrim)

70-75 arası yedekte kalma ihtimali yüksek

75-80 arası yedekte kalır ancak çağrılma ihtimali var

80-85 yüksek ihtimal asil gelecektir ancak bir ihtimal yedek gelir ve çağrılır

85-100 arası garantiye yakın ihtimalde asil

60 puan parkurla birlikte 70 sözlüye kazanamama ihtimali yüksek gibi


emrekos
Aday Memur
13 Şubat 2025 23:55

Cevabınız için teşekkürler dedikleriniz çok mantıklı

Bazen kontenjanı doldurmuyorlar sözlüyü geçen içeride olur

Spora çalışmadık sınırda geçtik bakalım hayırlısı olsun 60 spor puanıyla kazanabilecez mii

zaMqi, 3 gün önce

5 Kere deneyip 5. denemesinde kazanan biri olarak şunu söyleyebilirim ki (tamamen benim fikrim)

70-75 arası yedekte kalma ihtimali yüksek

75-80 arası yedekte kalır ancak çağrılma ihtimali var

80-85 yüksek ihtimal asil gelecektir ancak bir ihtimal yedek gelir ve çağrılır

85-100 arası garantiye yakın ihtimalde asil

60 puan parkurla birlikte 70 sözlüye kazanamama ihtimali yüksek gibi


zaMqi
Memur
14 Şubat 2025 00:16

Bir sonraki aşamaya geçebildiysen her zaman kazanma ihtimalin var. Parkur ve kpss çok önemli değil asıl belirleyici olan sözlü mülakat, ondan yüksek aldıysan çok rahat girersin.

emrekos, 3 gün önce

Cevabınız için teşekkürler dedikleriniz çok mantıklı

Bazen kontenjanı doldurmuyorlar sözlüyü geçen içeride olur

Spora çalışmadık sınırda geçtik bakalım hayırlısı olsun 60 spor puanıyla kazanabilecez mii


EL CHAPO
Müsteşar Yardımcısı
14 Şubat 2025 22:02

sozlu demek torpil demek

tum kazananlar torpilsiz kazaniyor diyen yalan soyler

zaMqi, 2 gün önce

Bir sonraki aşamaya geçebildiysen her zaman kazanma ihtimalin var. Parkur ve kpss çok önemli değil asıl belirleyici olan sözlü mülakat, ondan yüksek aldıysan çok rahat girersin.


emrekos
Aday Memur
14 Şubat 2025 22:54

el chapo 5. veya 6. girişim sayamadım liseden girdiğimde sözlüyü geçmiştim lisans bitirdim girdim sözlüyü bir türlü geçemedim bir keresinde malum partinin liste tuttuğunu söylediler bende gerçek mi diye gittim durumu anlattım birazda yağ çektim dümenden sonra dedim biz 7 kuşak bu partiye oy veririz vs vs neyse bi liste çıkarttılar adamlar sayfa sayfa liste tutmuş yani orda anladım ki neden kaybediyorum malum sıra onlardan bize hiç gelmiyormuş kontejjanı zaten dolduruyorlarmış o zaman anladım neyse biz yine en büyük referansımız Allah a dua edip şansımız yettiği kadar denerim olursa olur olmazsa da zaten alıştık kaybetmeye gideriz karın tokluğuna çalışırız sonra hak istendiği zaman tabikide haram ederiz bu kul hakkını

EL CHAPO, 2 gün önce

sozlu demek torpil demek

tum kazananlar torpilsiz kazaniyor diyen yalan soyler


EL CHAPO
Müsteşar Yardımcısı
15 Şubat 2025 01:37

sorun asamalari gecmek degil ki.. sozlude verdikleri puanlarla adamlari kazandirliyor.

benim girdigim donemde 13 sene once falan sozlu 30 en az 60 max. ti.

arkasi olmayana 30 ar verip geciriyolardi. torpilliler 58-60 puan alip geciriliyordu.

genel siralamada 30 la gecenler siralamaya giremiyordu.spordan maximum puani almis olsa bile .

167 den kisa erkekleri bile aldilar . o donemde.

emrekos, 2 gün önce

el chapo 5. veya 6. girişim sayamadım liseden girdiğimde sözlüyü geçmiştim lisans bitirdim girdim sözlüyü bir türlü geçemedim bir keresinde malum partinin liste tuttuğunu söylediler bende gerçek mi diye gittim durumu anlattım birazda yağ çektim dümenden sonra dedim biz 7 kuşak bu partiye oy veririz vs vs neyse bi liste çıkarttılar adamlar sayfa sayfa liste tutmuş yani orda anladım ki neden kaybediyorum malum sıra onlardan bize hiç gelmiyormuş kontejjanı zaten dolduruyorlarmış o zaman anladım neyse biz yine en büyük referansımız Allah a dua edip şansımız yettiği kadar denerim olursa olur olmazsa da zaten alıştık kaybetmeye gideriz karın tokluğuna çalışırız sonra hak istendiği zaman tabikide haram ederiz bu kul hakkını


SwitzzZ
Aday Memur
16 Şubat 2025 16:12

Dua etmek yerine kpss ve spordan daha iyi alabilirdin neyse ki şanslısın ne kadar kötü olsa bile lisanstan girenlerin her zaman bir şansı var.

emrekos, 2 gün önce

el chapo 5. veya 6. girişim sayamadım liseden girdiğimde sözlüyü geçmiştim lisans bitirdim girdim sözlüyü bir türlü geçemedim bir keresinde malum partinin liste tuttuğunu söylediler bende gerçek mi diye gittim durumu anlattım birazda yağ çektim dümenden sonra dedim biz 7 kuşak bu partiye oy veririz vs vs neyse bi liste çıkarttılar adamlar sayfa sayfa liste tutmuş yani orda anladım ki neden kaybediyorum malum sıra onlardan bize hiç gelmiyormuş kontejjanı zaten dolduruyorlarmış o zaman anladım neyse biz yine en büyük referansımız Allah a dua edip şansımız yettiği kadar denerim olursa olur olmazsa da zaten alıştık kaybetmeye gideriz karın tokluğuna çalışırız sonra hak istendiği zaman tabikide haram ederiz bu kul hakkını

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