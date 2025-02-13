Pomem kazanma olasılığı

sorun asamalari gecmek degil ki.. sozlude verdikleri puanlarla adamlari kazandirliyor.
benim girdigim donemde 13 sene once falan sozlu 30 en az 60 max. ti.
arkasi olmayana 30 ar verip geciriyolardi. torpilliler 58-60 puan alip geciriliyordu.
genel siralamada 30 la gecenler siralamaya giremiyordu.spordan maximum puani almis olsa bile .
167 den kisa erkekleri bile aldilar . o donemde.
sorun asamalari gecmek degil ki.. sozlude verdikleri puanlarla adamlari kazandirliyor.
benim girdigim donemde 13 sene once falan sozlu 30 en az 60 max. ti.
arkasi olmayana 30 ar verip geciriyolardi. torpilliler 58-60 puan alip geciriliyordu.
genel siralamada 30 la gecenler siralamaya giremiyordu.spordan maximum puani almis olsa bile .
167 den kisa erkekleri bile aldilar . o donemde.
, 2 gün önce
emrekos
el chapo 5. veya 6. girişim sayamadım liseden girdiğimde sözlüyü geçmiştim lisans bitirdim girdim sözlüyü bir türlü geçemedim bir keresinde malum partinin liste tuttuğunu söylediler bende gerçek mi diye gittim durumu anlattım birazda yağ çektim dümenden sonra dedim biz 7 kuşak bu partiye oy veririz vs vs neyse bi liste çıkarttılar adamlar sayfa sayfa liste tutmuş yani orda anladım ki neden kaybediyorum malum sıra onlardan bize hiç gelmiyormuş kontejjanı zaten dolduruyorlarmış o zaman anladım neyse biz yine en büyük referansımız Allah a dua edip şansımız yettiği kadar denerim olursa olur olmazsa da zaten alıştık kaybetmeye gideriz karın tokluğuna çalışırız sonra hak istendiği zaman tabikide haram ederiz bu kul hakkını