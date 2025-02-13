KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


13 Şubat 2025 23:11
Pomem lisans kazanma olasılığı

Merhaba ben pomeme 5 kez girdim kaybettim sonrasında bu dönem spora çalışmadım aksilik ve cezayla 48 sn yaptım yani 60 puan aldım kpss puanımda 65 Lisans erkeğim sizce sözlüden 70 alsam yani sınır puanını alsam okulu kazanır mıyım?


zaMqi
Memur
13 Şubat 2025 23:43

5 Kere deneyip 5. denemesinde kazanan biri olarak şunu söyleyebilirim ki (tamamen benim fikrim)

70-75 arası yedekte kalma ihtimali yüksek

75-80 arası yedekte kalır ancak çağrılma ihtimali var

80-85 yüksek ihtimal asil gelecektir ancak bir ihtimal yedek gelir ve çağrılır

85-100 arası garantiye yakın ihtimalde asil

60 puan parkurla birlikte 70 sözlüye kazanamama ihtimali yüksek gibi


emrekos
Aday Memur
13 Şubat 2025 23:55

Cevabınız için teşekkürler dedikleriniz çok mantıklı

Bazen kontenjanı doldurmuyorlar sözlüyü geçen içeride olur

Spora çalışmadık sınırda geçtik bakalım hayırlısı olsun 60 spor puanıyla kazanabilecez mii

zaMqi, 7 saat önce

5 Kere deneyip 5. denemesinde kazanan biri olarak şunu söyleyebilirim ki (tamamen benim fikrim)

70-75 arası yedekte kalma ihtimali yüksek

75-80 arası yedekte kalır ancak çağrılma ihtimali var

80-85 yüksek ihtimal asil gelecektir ancak bir ihtimal yedek gelir ve çağrılır

85-100 arası garantiye yakın ihtimalde asil

60 puan parkurla birlikte 70 sözlüye kazanamama ihtimali yüksek gibi


zaMqi
Memur
14 Şubat 2025 00:16

Bir sonraki aşamaya geçebildiysen her zaman kazanma ihtimalin var. Parkur ve kpss çok önemli değil asıl belirleyici olan sözlü mülakat, ondan yüksek aldıysan çok rahat girersin.

emrekos, 7 saat önce

Cevabınız için teşekkürler dedikleriniz çok mantıklı

Bazen kontenjanı doldurmuyorlar sözlüyü geçen içeride olur

Spora çalışmadık sınırda geçtik bakalım hayırlısı olsun 60 spor puanıyla kazanabilecez mii

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