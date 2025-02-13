Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


13 Şubat 2025 23:27
Kadrolu ve 4/b sözleşmeli evliliği

Eşim sağlık bakanlığında kadrolu ve mayıs ayında yanıma tayin isteyecek ben de 4/b sözleşmeli personelim benim 720 gün çalışma zorunluluğum var mı yoksa çalışma süremin bir önemi yok mu?


vetbey23
Aday Memur
13 Şubat 2025 23:31

Çalışma sürem 1.5 sene


vetbey23
Aday Memur
13 Şubat 2025 23:56

Bilen yok mu hocalarım

Toplam 2 mesaj

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