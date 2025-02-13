Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Şubat 2025 23:47
Alanya manavgat antalya merkez

Mazeret nedeniyle bu yerlerden birini secmek zorundayim daha once buralarda calismis meslektaslarimdan bilgi almak istwrim ozelden veya buradan simdiden tesekkurler


faruksmürşide
Aday Memur
13 Şubat 2025 23:49
ne aradığına bağlı

faruksmürşide
Aday Memur
13 Şubat 2025 23:51
hepsi kendi özelinde güzel önceliklerini belirle ona göre tavsiyede bulunalım

ABlood
Aday Memur
14 Şubat 2025 00:02

Mesela hangisi yogun hangisi pahali siz olsaniz hangisinde calisirsiniz neden ? Gibi


faruksmürşide
Aday Memur
14 Şubat 2025 00:03
Manavgat merkez ve Alanya'ya göre daha mütevazi her açıdan

ABlood
Aday Memur
14 Şubat 2025 00:24

Size özelden yazamiyorum

faruksmürşide, 7 saat önce
Manavgat merkez ve Alanya'ya göre daha mütevazi her açıdan
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