TÜRKŞEKER özelleştirme kapsamında mı?

hocam sitede bir yazı okudum bu konu ile ilgili. atanılan tarihte kurum özelleştirme programı kapsamındaysa bu hakkımızı kaybediyorsunuz. ondan korktum. sitesinde 2021 yılında özelleşmiş kapsamından çıkartıldığı yazıyor.

hocam sitede bir yazı okudum bu konu ile ilgili. atanılan tarihte kurum özelleştirme programı kapsamındaysa bu hakkımızı kaybediyorsunuz. ondan korktum. sitesinde 2021 yılında özelleşmiş kapsamından çıkartıldığı yazıyor.