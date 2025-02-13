Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


13 Şubat 2025 23:50
TÜRKŞEKER özelleştirme kapsamında mı?

Araştırdım ancak işe yarar bir bilgi bulamadım maalesef. Malumunuz, forum bazı KİT kurumlarının özelleşeceği ile ilgili bir sürü bilgi kirliliğiyle çalkalanıyor. Dolayısıyla ben de merak ettim, gene başka merak eden arkadaşlar da vardır muhakkak. Özelleştirme kapsamına alınan veya zaten önceden alınmış olan KİT kurumlarının listesine nereden ulaşabilirim veya TÜRKŞEKER özelleştirme kapsamına alındı mı? Şimdiden teşekkürler.


Berkaysozdinler
Aday Memur
14 Şubat 2025 00:40

Özelleştirme kapsamından çıktı diye okumuştum bir yerde. Özelleşme olsa bile orada 399'a göre çalışan kamu personelleri havuz hakkından dolayı benzer görevde başka bir kamu kuruma geçiş sağlanıyor.


leblebi01
Aday Memur
14 Şubat 2025 00:51
hocam sitede bir yazı okudum bu konu ile ilgili. atanılan tarihte kurum özelleştirme programı kapsamındaysa bu hakkımızı kaybediyorsunuz. ondan korktum. sitesinde 2021 yılında özelleşmiş kapsamından çıkartıldığı yazıyor.
Berkaysozdinler, 6 saat önce

Özelleştirme kapsamından çıktı diye okumuştum bir yerde. Özelleşme olsa bile orada 399'a göre çalışan kamu personelleri havuz hakkından dolayı benzer görevde başka bir kamu kuruma geçiş sağlanıyor.

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