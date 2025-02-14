Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


14 Şubat 2025 00:00
80 puana iyi ki atanamadım

İyiki atanamadim son anda vazgeçtim atanmakdan kimsenin hakkına girmemis oldum


yakamozsa15
Aday Memur
14 Şubat 2025 09:21

öğretmenliğe mi başvurcaksınız hocam

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