Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Şubat 2025 00:11
Ocak Şubat maaşı arasındaki fark

Merhabalar saygıdeğer hocalarım. Ocak maaşı ile Şubat maaşı arasında 1250 TL gibi bir fark var Şubat daha fazla yatacak. İki tane bordrom görünüyor böyle bir durum yaşayan var mı acaba ? İki bordro görünme sebebi nedir ?


beyazdag06
Şef
14 Şubat 2025 01:22
2 Bordro sebebi maaş farkı olabilir.

Sakaryalı540
Memur
14 Şubat 2025 01:24

Öncelikle teşekkürler hocam. 2 - 1 'e düştüm o nedenle olabilir mi ?

beyazdag06, 5 saat önce
2 Bordro sebebi maaş farkı olabilir.

beyazdag06
Şef
14 Şubat 2025 02:04
Branş sınıf öğretmenliği ise ve yeni bir derece aldıysanız ilksan ocakta çift aidat kesti. Şubatta tek aidat kesince fark oluşmuş olabilir
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