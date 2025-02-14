Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Şubat 2025 00:26
Şubat maaşı uzmanlık tazminatı

10 şubat itibariyle uzman öğretmen oldum. Ama şubat bordromda uzmanlık tazminatı gözükmüyor. Ben uzman olana kadar maaşlar yapıldı sanırım. Bu durumda geriye dönük farkı alabilir miyim. Alabiliyorsam ne yapmam gerekiyor.

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