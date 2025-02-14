Eş yardımı ödemesi hususunda yardım lazım

Arkadaşlar mrb. Yardimlariniza ihtiyacım var. Kamuda memur olarak çalışıyorum. Eşim Şubat 2 de özel sektörde çalışmaya başladığı için kamu personeli bilgi sisteminden aile durum bildirimini yaptım. Şubat maaşını eş yardımı olmadan alacaz. Şimdiye kadar hersey tamam.

Ancak 14 şubat itibari ile işi bırakmak zorunda kaldı. Bende aynı ise başladığında olduğu gibi tekrar aile durum bildirimi düzenleyip mutemete gönderdim.

Şimdi bana diyor ki; bu ay için eş yardımı alamazsın. Neymiş şubatta 1 gün dahi olsa çalışırsa alamazmıs. E demezler mi adama maaşta eş yardımı alıp 15 şubattan sonra işe giren birisine niye şubatta ödeme yapıyorsun diye.

Ben de dedim ki tamam maaşları yaptınız. Daha sonra ek bordro yapıp ödeyeceksiniz dedim. Bizim maaş döneminiz 15-14 tarihleri arası değil midir?

Bana bunu dayanaklari ile beraber sunabilir misiniz acaba. Mutemete göstermem lazım.