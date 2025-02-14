Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2025 01:57
Ücretsiz izin

İyi akşamlar arkadaşlar ailevi problemlerden dolayı silahım psikolog görüşü ile alındı şuan düzenli takip sürecindeyim ve ücretsiz izin talebinde bulundum çünkü yaşadığım sorunlar nedeniyle işe konsantre olamıyorum ve kendimi iyi hissetmiyorum bunları da belirttim ama olumsuz cevap geldi.bu konuda yardımcı olacak bir bilgisi olan var mı acaba?

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