Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Şubat 2025 02:16
Bir konu ile ilgili polis merkezinde şikayetçi olmak. Disiplin soruşturması

Bir konu ile ilgili polis merkezinde şikayetçi olduğunuzda, soruşturma dosyasını hukuk işlerine istiyorlar. Şüpheli, müşteki veya tanık olarak ifade verdiğinizde de istiyorlar.

657'ye göre memurla ilgili soruşturma dosyasını memurun kurumuna gönderme görevi ve sorumluluğu Cumhuriyet Savcısında.

Polis merkezleri soruşturma işlemlerini cumhuriyet savcıları adına yürütürler ve CMK'ya göre soruşturma aşaması gizlidir. Hukuk işleri tarafından soruşturma dosyasının talep edilmesi bana gore Kanuni değildir. Cumhuriyet savcısına bilgi vermeden o dosyayı gönderemezsiniz.

Mesela üst kat komşunuz gürültü yaptı. Sizde rahatsızlık vermekten polis merkezine gidip şikayetçi oluyorsunuz. Müşteki sizsiniz. Sizinle ilgili karşı tarafın bir iddiası yok hatta sizden özür diliyor. Polis merkezi dosyayı hukuk işlemine gönderiyor. Bu konu ile ilgili soruşturma açılıyor. Normalde şikayetçi olduğunuz konudan idari soruşturma geçiriyorsunuz. Bu konu yaşandı. Hepimizin başına gelebilir.

Böyle bir şey yaşarsam bundan sonra Cumhuriyet savcılığına gidip şikayetçi olacağım o dosyayi Cumhuriyet savcısına bilgi vermeden hukuk işlerine gönderenlerden. Herkes müşteki olarak hak arama hürriyetine sahiptir. Kendisiyle ilgili bir iddia yok ise herhangi bir soruşturma açılmaması gerekir. Bu uygulama neticesinde polisler haklı olsalar bile polis merkezine gidip şikayetçi olamıyorlar.

Hele bir konuda tanık olarak ifade verenin dosyası neden hukuk işlerine gitsin. Silah kaybetme konusu gibi bir konuda müşteki değilsek ve dosyada polisle ilgili bir iddia yok ise idari soruşturma açılmaması gerekir.


Deli-Kurt2017
Şef
14 Şubat 2025 03:57

Onunla ilgili bir yazi vardi suan bulamadim. Hatirladigim kadariyla süpheli bir olaya karistiginizda bilgi veriliyor. Ben müsteki ya da taniksa ve meslegini ilgilendirmiyorsa göndermiyorum.

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